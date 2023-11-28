Из частично обрушившегося тоннеля на севере Индии спасли первого рабочего

Спасателям удалось начать эвакуацию спустя 17 дней после обрушения строящейся конструкции

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноября. /ТАСС/. Спасатели добрались во вторник вечером к заблокированным в обрушившемся на севере Индии тоннеле рабочим, началась эвакуация, спасен 1 из 41 человека. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на спасателя, работающего на месте происшествия.

"Один человек спасен", - приводит его слова агентство. Как следует из кадров прямой трансляции, эвакуация заблокированных людей продолжается. Таким образом, спасателям удалось начать ее спустя 17 дней после обрушения строящейся конструкции.

Ранее на месте обрушения дорожного тоннеля в горах в штате Уттаракханд спасатели пробурили отверстие и проложили трубу к месту, где произошел обвал горных пород. Затем начались работы по разбору завалов вручную.

Строящийся тоннель в Уттаракханде обрушился 12 ноября, заблокировав внутри 41 рабочего. Он возводился как часть транспортного проекта "Чар-Дхам", в рамках которого в штате планируется открыть скоростное шоссе протяженностью 825 км.