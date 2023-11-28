Суд возобновил одно из коррупционных дел против вице-президента Аргентины

Как сообщила газета La Nacion, это связано с появлением новых обвинителей

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд Аргентины возобновил дело в отношении вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер, подозреваемой в коррупции. Об этом сообщила во вторник газета La Nacion.

По ее данным, дело было возобновлено в связи с появлением новых обвинителей. Ходатайство было подано неправительственной организацией "Республиканские основы", близкой к партии "Республиканское предложение", основанной экс-президентом Маурисио Макри.

Сама Фернандес де Киршнер считает, что суд возобновил дело из-за вмешательства политических элит. "День в Аргентине - Макри подтвердил невиновность по делу о гибели 44 членов экипажа субмарины "Сан-Хуан", отменил снятие с меня обвинений по делу "деньги К" и, видя, что похоже не выиграет, добился, чтобы судебная власть приостановила выборы [президента футбольного клуба] "Бока Хуниорс" за пять дней до их проведение. И в Аргентине все еще есть те, кто говорит о независимости судебной власти, и им не стыдно", - написала вице-президент в соцсети X (ранее Twitter).

В конце мая прокурор Гильермо Марихуан попросил суд прекратить преследование Фернандес де Киршнер, поскольку он не смог найти доказательств, подтверждающих ее вину. В июне судья Себастьян Касанельо закрыл дело из-за "отсутствия обвинения".

Ранее в рамках этого дела к 10 годам тюрьмы за отмывание денег был приговорен предприниматель Ласаро Баес. Марихуан заявил, что в ходе расследования были доказаны тесные контакты Фернандес де Киршнер, которая занимала пост президента c 2007 по 2015 годы, с бизнесменом, но оснований для предъявления официальных обвинений найдено не было. Расследование касалось хищения средств, выделенных на инфраструктурные проекты.

В декабре прошлого года федеральный суд Буэнос-Айреса приговорил вице-президента к шести годам по другому делу о коррупции и наложил на нее запрет на занятие госдолжностей. Решение не вступило в силу незамедлительно, поскольку у Фернандес де Киршнер есть неприкосновенность и она может обжаловать приговор.