В Благовещенске около 30 многоквартирных домов остались без электричества

Причиной стала авария на подстанции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Порядка 30 многоквартирных домов остались без электричества из-за аварии на подстанции в Благовещенске Амурской области. Об этом сообщили в Амурских коммунальных системах.

"Накануне в 22:40 по местному времени (16:40 мск) зафиксировано отключение электрической энергии. На фидере 20 подстанции "Сетевая" вышли из строя две кабельные линии 10 кВ. Повреждение на одной из них найдено, ведутся ремонтные работы. Без электроснабжения остаются около 30 многоквартирных жилых домов в районе улиц Северная, Лазо, Партизанская, Кузнечная", - говорится в сообщении.

Над восстановлением подачи ресурса работают бригады дирекции по передаче электрической энергии. Задействовано 12 единиц техники. Работы планируют завершить до 15:00 по местному времени (09:00 мск).