В Белгородской области два бойца самообороны пострадали при атаке украинского БПЛА

ЧП произошло в хуторе Климовое

БЕЛГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Два добровольца территориальной самообороны Белгородской области получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в хуторе Климовое.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны", - написал он.

По словам губернатора, пострадавшим уже оказана вся необходимая помощь.

Гладков также сообщил, что всего в регионе зафиксировали более 110 прилетов со стороны ВСУ.

"В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено восемь минометных снарядов, по селу Середа и МАПП "Шебекино" - по шесть минометных снарядов, по селу Белянка - пять. <...> Также под минометный обстрел попало село Красное - установлено три прилета. Пострадавших нет. Осколками повреждены два частных домовладения: фасады, заборы и остекление хозпостройки", - написал он.

В Белгородском районе во вторник по селу Нехотеевка было выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 11 артиллерийских и 10 минометных снарядов, по селам Красный Хутор и Наумовка - по 3 артиллерийских снаряда. Также Наумовку атаковали с помощью дрона-камикадзе. "По селу Журавлевка выпущено 18 артиллерийских и 11 минометных снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена кровля производственного помещения одного из предприятий", - проинформировал губернатор.

В Волоконовском районе из гранатомета была обстреляна окраина хутора Старого - зафиксировано девять гранатометных выстрелов, в хуторе Плотвянка с беспилотника ВСУ сбросили гранату. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. "По селу Пороз выпущен один минометный снаряд. Никто не пострадал. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбито окно, посечены крыша и забор. По окраинам сел Дроновка и Сподарюшино выпущено 2 и 10 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - сообщил Гладков.

В Краснояружском районе во вторник на окраине поселка Задорожного атаке дронов-камикадзе подверглись два инфраструктурных объекта.