Бывшего гендиректора "Крымэнерго" объявили в розыск по делу о превышении полномочий

В следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю отметили, что в мае 2023 года на тот момент действующий гендиректор компании распорядился внести в информационную систему предприятия изменения, которые усложнили для потребителей процесс подачи заявок на услуги через сайт

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Следователи объявили в розыск бывшего генерального директора ГУП "Крымэнерго" по делу о превышении должностных полномочий, его подозревают в попытке снизить негативные показатели по присоединению потребителей Крыма к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ГУП "Крымэнерго". В настоящее время следователем по расследованию особо важных дел он объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в мае 2023 года на тот момент действующий гендиректор "Крымэнерго" распорядился внести в информационную систему предприятия изменения, которые усложнили для потребителей процесс подачи заявок на услуги через сайт. По версии следствия, так он пытался снизить негативные показатели по подключению к электросетям и сократить суммы штрафов для предприятия от несвоевременного рассмотрения.

"Всего же в рамках расследования данных уголовных дел следствием проведено 60 обысков в помещениях электросетей всех районов республики и по местам жительства фигурантов, изъята документация по жалобам и обращениям граждан", - добавили в СУ СК.

Прокуратура республики также провела проверку исполнения требований законодательства об электроэнергетике, добавили в ведомстве.