Шестерых сотрудников СКЖД подозревают в мошенничестве при реконструкции Крымского узла

Подозреваемые предоставляли фиктивные акты стоимости выполненных работ и произведенных затрат при реконструкции первого этапа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Шестерых сотрудников Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) подозревают в хищении денег выделенных по госпрограмме на реконструкцию первого этапа Крымского узла СКЖД, следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

"Правоохранительными органами выявлены факты хищений денежных средств ОАО "РЖД", выделенных в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы России". На основании переданных результатов оперативно-разыскной деятельности Западным межрегиональным СУ на транспорте следственного комитета России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении шестерых фигурантов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые предоставляли фиктивные акты стоимости выполненных работ и произведенных затрат при реконструкции первого этапа Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги, на которую выделили 1,6 млрд рублей. "В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к указанному преступлению, размера причиненного ущерба и вскрытие иных эпизодов противоправной деятельности", - добавили в УФСБ.