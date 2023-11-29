Илью Пономарева оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

СК ранее возбудил против экс-депутата уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом), который находится в розыске по обвинению в преступлениях, на 30 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Пономарева И. В. по ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей", - сообщили в суде.

В отношении Пономарева СК возбудил уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ). Ранее ему было предъявлено обвинение по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Пономарев был депутатом Госдумы 5-го и 6-го созывов от фракции "Справедливая Россия". В июне 2014 года выехал в США, где проживал в течение последующих двух лет. Позже переехал на Украину и получил гражданство этой страны.