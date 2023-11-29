В Испании задержали обладателя двух кинопремий Хуана Хосе Бальесту

Его подозревают в краже с применением насилия

МАДРИД, 29 ноября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала актера Хуана Хосе Бальесту по подозрению в краже с применением насилия. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, 36-летний мужчина, как предполагается, напал на своего знакомого и забрал у него €50 и куртку. Уточняется, что помимо этого дела в отношении актера заведено расследование по подозрению в сексуальном насилии прошлым летом.

Бальеста является обладателем двух кинопремий. В частности, в 2000 году он был удостоен премии "Гойя" в категории "лучший мужской актерский дебют" за роль в фильме "Шарик" (El Bola). В 2005 году Бальеста получил награду "Серебряная раковина лучшему актеру" кинофестиваля в Сан-Себастьяне за работу в картине "7 девственниц" (7 v rgenes). Кроме того, он сыграл в таких фильмах, как "Воры" (Ladrones, 2007), "Среди волков" (Entrelobos, 2010) и других.