В Курске женщину приговорили к пяти годам колонии за хищение денег у волонтеров СВО

Татьяна Кметь потратила средства, необходимые для покупки гумпомощи военнослужащим, на собственные нужды

КУРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска приговорил женщину к пяти годам в колонии общего режима, признав ее виновной в хищении более 1,5 млн рублей у волонтеров, помогающих участникам специальной военной операции, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

"Ленинский районный суд Курска приговорил к пяти годам лишения свободы Татьяну Кметь, похитившую у волонтерских движений "Полк Марго" и "Своихнебросаем Курск" более 1 млн 550 тыс. рублей. Деньги были собраны волонтерами на нужды военнослужащих - участников СВО", - говорится в распространенном сообщении.

Как установлено в суде, Татьяна Кметь предложила свою помощь организаторам добровольных движений, оказывающим гуманитарную поддержку военнослужащим. Женщина вызвалась помочь с покупкой необходимых товаров для по низким ценам. Средства для закупки ей перечисляли на предоставленные банковские счета. Получив деньги, женщина потратила их на собственные нужды.