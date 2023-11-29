В отношении руководства "Омскэлектро" возбудили дело за ущерб на 50 млн рублей

Действия руководителей довели предприятие до предбанкротного состояния

ОМСК, 29 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Омской области по инициативе прокуратуры возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении руководства муниципальной "Омскэлектро", сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова. Действия руководителей нанесли предприятию ущерб в 50 млн рублей и довели его до предбанкротного состояния.

"Как установила прокуратура, руководство АО "Омскэлектро", используя служебные полномочия, нанесло предприятию ущерб на сумму свыше 50 млн рублей. Сегодня по инициативе прокуратуры СУ СК по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказала Булихова.

Действия руководителей с 2018 года привели к значительному росту кредиторской задолженности и возникновению предбанкротной ситуации. В частности, без необходимости были введены новые должности, при этом дублировались или дробились обязанности. Расходы на содержание нового персонала превысили 20 млн рублей. При этом предприятие не могло найти сотрудников по рабочим специальностям из-за низких окладов.

Также выявлены факты необоснованного выделения матпомощи руководящему составу на сумму более 5,2 млн рублей и выплаты зарплаты лицам, которые по факту там не работали. Продукцию для нужд "Омскэлектро" поставляли по завышенным ценам, необоснованно были списаны в убытки долги платежеспособных дебиторов в размере более 7 млн рублей, нерационально расходовались средства на выпуск печатного издания.

Все эти действия привели к тому, что инвестпрограммы "Омскэлектро" за этот период не выполнялись в полном объеме - в 2018 году ее исполнили на 64%, в 2022 году - на 29%. Однако ежемесячный фонд зарплаты генерального директора и руководящего состава превышал 2,6 млн рублей.