Под Воронежем в результате ДТП погиб человек

Еще двое пострадали

ТАСС, 29 ноября. Автомобиль Chery вылетел в кювет в Каширском районе Воронежской области, в результате ДТП один мужчина погиб, двое доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП 22-летний пассажир погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Еще два пассажира, 28 и 19 лет, получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла около 21:50 мск на 647 км автодороги М-4 "Дон" в Каширском районе. Водитель автомобиля Chery не справился с управлением, допустил занос транспортного средства. После этого иномарку отбросило на бетонный столб, и она вылетела в придорожный кювет.