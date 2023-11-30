В реке Алтайского края нашли тело ребенка с инвалидностью

Возбуждено уголовное дело

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Тело восьмилетнего ребенка с инвалидностью обнаружили в реке Каменка в Алтайском крае. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Вечером в ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в реке Каменка. <...> Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка-инвалида по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в селе Нижнекаменка Алтайского района ребенок гулял во дворе усадьбы под присмотром мамы. В то время, когда женщина отвлеклась и зашла в дом, мальчик ушел в неизвестном направлении.

Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, погибшему ребенку было восемь лет. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности при нахождении несовершеннолетних вблизи водных объектов, соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.