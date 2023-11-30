Под Липецком в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Шестеро пострадали

ТАСС, 30 ноября. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автобуса ПАЗ произошло в Данковском районе Липецкой области. По предварительным данным, погибли два человека и шестеро пострадали, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Ольга Снежкова.

"Произошло столкновение двух пассажирских транспортных средств - микроавтобуса Mercedes и ПАЗ. Предварительно, два человека погибли и шестеро пострадали в микроавтобусе", - сообщила она.

Снежкова уточнила, что в автобусе ПАЗ находился только водитель, ДТП произошло в 08:10 на 77-м км автотрассы Липецк - Данков в районе села Новоникольское Данковского района. "Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", - сказала собеседница агентства.