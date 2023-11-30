В Норильске неизвестный ранил ножом двух человек

Нападавшего разыскивают

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Неизвестный в Норильске ночью напал на двух человек и ранил их. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В ночь на 30 ноября зарегистрировано два сообщения о том, что двум гражданам, мужчине 1978 года рождения и женщине 1958 года рождения, в Талнахе [район Норильска] нанесены телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы", - сообщили в ведомстве, добавив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Полицейские ведут поиск нападавшего. По информации полиции, в норильских мессенджерах появилась информации о неизвестном мужчине, который нападает на людей сзади и наносит им ножевые ранения.