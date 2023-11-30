Суд Москвы 7 декабря проведет предварительное заседание по делу Стрелкова

Слушания назначили на 10:30 мск

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд 7 декабря проведет предварительное заседание по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом ТАСС рассказал его адвокат Александр Молохов.

"Предварительные слушания в Мосгорсуде в закрытом режиме состоятся в 10:30 мск 7 декабря по адресу: ул. Богородский вал, дом 8, основной корпус, зал 404", - сказал защитник.

По словам Молохова, судьей по его уголовному делу назначена бывший председатель Басманного районного суда Москвы Ирина Вырышева.

Дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля, он был задержан в Москве 21 июля. Экс-главе Минобороны ДНР предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Причиной стали его посты в Telegram-канале. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Обвиняемый находится в СИЗО.