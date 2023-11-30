Экс-главу Центра спортивной подготовки сборных осудили на семь лет за растрату

В ходе прений сторон гособвинитель потребовал приговорить Александра Кравцова к 10 годам лишения свободы.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП) Александра Кравцова к семи годам колонии по уголовному делу о растрате 26 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновным Кравцова А. М. по пяти эпизодам по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила приговор судья Ирина Зорина. В ходе прений сторон гособвинитель потребовал приговорить экс-чиновника к 10 годам лишения свободы.

Согласно приговору суда, другие подсудимые также признаны виновными в особо крупной растрате. Бывший заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Геннадий Алешин приговорен к четырем годам заключения условно, антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Роберт Попов - к 3,5 года лишения свободы условно, бывший глава сочинского филиала ЦСП Игорь Бойко - к двум годам заключения условно, сын одного из сотрудников ЦСП Денис Фролов получил два года шесть месяцев условно, старшая дочь Александра Кравцова Елена Новикова - три года лишения свободы условно. Гражданские иски Центра спортивной подготовки сборных команд России суд удовлетворил частично и взыскал с потерпевших солидарно более 16 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба.

Кравцова и его сообщников обвиняли в устройстве нескольких человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. К таковым относились, в частности, Фролов и Новикова. В начале расследования дела следователи полагали, что сумма ущерба составляет 14 млн рублей. Однако потом оказалось, что она составляет порядка 25 млн рублей. Вину Кравцов и другие фигуранты дела не признали.

Кравцов в 2005 году начал работать в ФГБУ ЦСП, в 2009 году занял должность директора этой структуры. В 2014 году Кравцова также избрали президентом Союза биатлонистов России. Через четыре года он покинул этот пост.

ФГБУ ЦСП отвечает за весь спорт высших достижений России. В ведении этой структуры находятся проведение тренировочных сборов, закупка инвентаря и экипировки, обеспечение бытовых вопросов, а также выплата зарплат спортсменам, тренерам и специалистам. Все спортсмены сборных команд страны по всем видам спорта и специалисты сборных команд (около 5 тыс. человек) состоят в трудовых отношениях с ЦСП.