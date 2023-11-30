Похищенную в Калужской области девочку нашли живой

Ребенок в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу для осмотра

ТАСС, 30 ноября. Похищенная в Калужской области 8-летняя девочка, за которую требовали выкуп у ее матери в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте, найдена живой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Местонахождение пропавшей 8-летней девочки установлено. Ребенок в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу для осмотра", - говорится в сообщении.

В настоящее время девочку сопровождают в следственный отдел Следственного комитета в Козельск, где с ней будут работать следователи регионального следственного управления СК. Расследование уголовного продолжается и находится на личном контроле прокурора области.

Ранее сообщалось, что похитители 8-летней девочки из Козельска требовали выкуп у ее матери в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения ребенка.