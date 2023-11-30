На Волге в Черноярском районе Астраханской области сухогруз сел на мель

По информации ГУ МЧС по региону, судовладелец прорабатывает вопрос о привлечении буксира

АСТРАХАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Сухогруз "Вячеслав Аршинов" сел на мель на реке Волга в Черноярском районе Астраханской области, разлива нефтепродуктов нет, экипаж в помощи не нуждается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, сообщение о посадке на мель сухогруза "Вячеслав Аршинов" в Черноярском районе у села Соленого Займища поступило от диспетчера движения Астраханского района гидротехнических сооружений и судоходства.

"Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, запас продовольствия имеется. Судовой ход не нарушен, разлив нефтепродуктов отсутствует", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в ГУ МЧС, судовладелец прорабатывает вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели.