В Москве полиция пресекла незаконный бизнес по продаже сильнодействующих веществ в аптеке

Сообщники сбывали ограниченные к свободному обороту лекарственные средства без рецептов и кассовых чеков

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Москве криминальный семейный бизнес, организованный директором одной из аптек по продаже лекарств без рецептов и кассовых чеков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сообщники сбывали ограниченные к свободному обороту лекарственные средства без рецептов и кассовых чеков. Изъято около 17 кг сильнодействующих веществ стоимостью свыше 85 млн рублей. Четверо фигурантов заключены под стражу, один из задержанных находится под домашним арестом", - написала она в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта).