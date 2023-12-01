В Запорожской области арестовали обвиняемых в убийстве главы поселка Михайловки

По версии следствия, обвиняемые действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обвиняемые в убийстве главы поселка городского типа Михайловки в Запорожской области Ивана Сушко взяты под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следствие и региональное управление ФСБ России установили причастных к совершению этого преступления. Среди них граждане Украины и России: Владимир Тетерев, Алексей Кириченко, Александр Ляховченко, Дмитрий Новиков и Данила Смола. "Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины. С мая 2022 года они следили за Сушко. Один из них изготовил самодельное взрывное устройство, другой соучастник установил его на автомобиль потерпевшего. Впоследствии, убедившись, что в салоне автомобиля находится Сушко, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство.