Меру пресечения сыну экс-генсека ОДКБ Хачатурову изменят

Генерал выйдет под административный надзор, сообщил его адвокат Мигран Погосян

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Мера пресечения генералу Григорию Хачатурову будет изменена, он выйдет под административный надзор. Об этом журналистам сообщил его адвокат Мигран Погосян.

"Суд принял решение частично удовлетворить жалобу защиты. В качестве меры пресечения выбран залог и административный надзор. Генерал будет выпущен на свободу", - сказал журналистам адвокат.

Григорию Хачатурову предъявлены обвинения в отмывании денег в особо крупных размерах и злоупотребление должностными полномочиями. Генерал Хачатуров является сыном бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, против которого ранее было возбуждено уголовное дело по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году.