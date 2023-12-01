В ДТП с большегрузом в Татарстане погиб один человек

Еще трое пострадали

ТАСС, 1 декабря. Авария с участием большегруза и легкового автомобиля произошла на трассе в Татарстане, в результате погиб один человек и трое, в том числе двое детей, пострадали. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой республики.

ДТП произошло около 17:00 мск на 92-м км трассы Казань - Оренбург в Алексеевском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с большегрузом Volvo. "В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. Пассажиры - женщина 1994 года рождения, мальчик 2014 года рождения и девочка 2012 года рождения - с различными травмами доставлены в Чистопольскую центральную районную больницу", - отмечается в сообщении.

Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения, обстоятельства аварии выясняются, отметили в прокуратуре.