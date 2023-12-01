Застрявший на Неве сухогруз планируют убрать из акватории в ночь на 2 декабря

Для этого к нему подойдет дополнительный буксир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Застрявший на Неве сухогруз "Пола Калиста" планируют убрать от Летнего сада в ночь на 2 декабря. Для этого к нему подойдет дополнительный буксир, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя - капитан Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей администрации "Волго-Балт" Даниил Гладков.

"По плану - сегодня, дополнительный буксир подойдет, и они уйдут", - сказал он.

Собеседник уточнил, что работы проведут в ночное время, после 01:30 мск. В СПб ГБУ "Мостотрест" подтвердили ТАСС, что заявка на проход судна получена сегодня вечером.

В пресс-службе предприятия добавили, что Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены почти на 4 часа. "В ночь с 1 на 2 декабря состоится внеплановая техническая разводка Дворцового и Благовещенского мостов. Дворцовый мост будет разведен с 01:10 до 04:55. Благовещенский мост разведут с 01:25 до 05:00", - говорится в сообщении.

Ранее "Мостотрест" сообщил, что последняя в этом сезоне разводка была запланирована в ночь на 30 ноября, однако из-за ледовой обстановки кран и буксир застряли под Троицким мостом. Наводка моста была задержана на 1,5 часа, а сам кран двумя буксирами вновь отвели вверх по течению к набережной у Летнего сада. Позднее кран убрали.

Навигационный период для разводных мостов завершился в Петербурге 30 ноября. За сезон, с апреля, "Мостотрест" выполнил 2 260 разводок петербургских мостов. Количество проведенных по Неве судов - 1 590. Для пропуска сухогруза мосты нужно будет развести еще раз.