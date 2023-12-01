В Белгороде задержали гендиректора цементного завода по делу о взятке

Глава предприятия планировал передать 500 тыс. рублей сотрудникам Росприроднадзора, чтобы избежать административной ответственности и снизить сумму штрафных санкций

ТАСС, 1 декабря. Генеральный директор предприятия "Белгородский цемент" задержан в Белгороде после попытки передать взятку в 500 тыс. рублей сотрудникам Росприроднадзора, сообщили в УФСБ России по Белгородской области.

"УФСБ России по Белгородской области совместно с региональным СУ СК задержан генеральный директор ЗАО "Белгородский цемент" Андросов Э. В. В отношении Андросова Э. В. возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в распространенном сообщении.

В связи с поступающими многочисленными жалобами жителей Белгорода на нарушения белгородским цементным заводом норм экологического законодательства УФСБ совместно с правительством Белгородской области, органами прокуратуры и Росприроднадзором провели проверку соблюдения предприятием нормативных требований, в ходе которой выявили 29 нарушений. Чтобы избежать административной ответственности для предприятия и снизить сумму штрафных санкций Андросов попытался передать взятку в 500 тыс. рублей должностным лицам Росприроднадзора и был задержан сотрудниками УФСБ.