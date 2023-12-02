В Башкирии в результате падения в мазутную яму погиб человек

Еще одну женщину госпитализировали

ТАСС, 2 декабря. Две женщины упали в яму с мазутной жижей на территории Баймакского района Башкирии. Одна из пострадавших умерла, сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

"По предварительной информации, три человека на автомобиле возвращались рано утром домой и решили по неизвестным причинам заехать на территорию заброшенной котельной. Выйдя из машины, две женщины, не заметив опасности, с высоты 2,5 м упали в яму с мазутной жижей", - отмечается в сообщении.

Приехавшие пожарные и спасатели Госкомитета республики по ЧС подняли женщин из ямы. "Первая женщина была извлечена и с сильным переохлаждением передана медикам, вторую женщину совместными усилиями спасателей и пожарных также удалось извлечь и передать медикам, она полностью была в мазуте. К сожалению, впоследствии она скончалась", - говорится в сообщении.