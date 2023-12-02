У жителя Ингушетии изъяли незаконно хранившееся оружие

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Полицейские изъяли в Сунженском районе Ингушетии незаконно хранившиеся боеприпасы и огнестрельное оружие. Об этом говорится в Telegram-канале "МВД-медиа".

"Изъятое принадлежало 33-летнему местному жителю. Отделом дознания МО МВД России "Сунженский" в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято свыше 3 тыс. боеприпасов к ручному огнестрельному оружию, восемь боеприпасов разрывного действия, доработанный кустарным способом автомат АК-74, магазины и детали к автоматическому оружию.