В Астрахани директора фирмы осудили на три года колонии по делу о жилье для сирот

Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере

АСТРАХАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Директора коммерческой организации признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с приобретением квартир для детей-сирот в Астрахани. Суд приговорил мужчину к трем годам колонии и штрафу, сообщили журналистам в прокуратуре Астраханской области.

"Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении жителя Саратовской области. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Бюджету был причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей. Региональным министерством имущественных и градостроительных отношений заявлен иск о возмещении ущерба, уточнили в прокуратуре региона.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в период с 2020 по 2022 год Агентством по управлению госимуществом Астраханской области проводились аукционы на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья в регионе для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам проведенных электронных аукционов между агентством и коммерческой организацией для этого были заключены госконтракты на приобретение квартир на вторичном рынке. Директор фирмы, зная о том, что поставляемые квартиры не соответствуют по техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям аукционной документации и условиям госконтракта, подписал акты приема-передачи 31 квартиры.

"Кроме того, ранее в отношении одного из руководителей Агентства по управлению госимуществом Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки за прием этих не соответствующих требованиям аукциона и условиям госконтракта квартир", - добавили в пресс-службе ведомства.