В Пермском крае в ДТП погибли три человека

Пострадал водитель Камаза

ТАСС, 2 декабря. Автомобиль Daewoo Nexia и "Камаз" столкнулись на автодороге Пермь - Екатеринбург в Пермском крае. В результате ДТП погибли три человека, еще один пострадал, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В результате автоаварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний. Также травмы получил водитель большегруза", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. По факту ДТП проводится проверка.