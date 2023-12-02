На них зарегистрированы более 780 пассажиров

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Вылет семи рейсов задерживается в аэропорту Челябинска из-за метели. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту Челябинска (Баландино) задерживаются семь рейсов, на которые зарегистрировано более 780 пассажиров", - говорится в сообщении с уточнением, что в Челябинске идет метель.

Ранее в Уральском гидрометцентре сообщили, что в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега, гололеда, метели и усиления ветра до 20 м/с.

По информации пресс-службы транспортной прокуратуры, в аэропорту организована работа мобильной приемной. Оказание услуг пассажирам находится на контроле ведомства.