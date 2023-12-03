В Японии полностью сняли угрозу цунами

Однако синоптики предупреждают о возможности приливов

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Предупреждение об угрозе цунами на Тихоокеанском побережье Японии, распространенное после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах, полностью снято. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Ранним утром в воскресенье цунами высотой 40 см достигло берегов острова Хатидзёдзима, который расположен к югу от полуострова Идзу и формально являются частью столичной префектуры Токио. В других прибрежных районах высота цунами составила 10-20 см. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Несмотря на отмену угрозы цунами, синоптики предупреждают о возможности приливов.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщал о толчках магнитудой 6,9, в связи с чем была объявлена угроза цунами.