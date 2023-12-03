В Забайкалье от взрыва в шахте тяжело пострадал рабочий

Следственные органы начали проверку

ТАСС, 3 декабря. Следственные органы Забайкальского края проводят проверку по факту взрыва в шахте Ново-Широкинского рудника, в результате которого тяжелые травмы получил работник предприятия, сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

"В правоохранительные органы поступила информация об инциденте в шахте Ново-Широкинского рудника, при котором работник получил травмы. По предварительным данным, около 02:00 (20:00 мск) часов 2 декабря 2023 года при проведении взрывных работ горнорабочий предприятия получил травмы и госпитализирован", - говорится в сообщении.

По факту взрыва проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили руководство и работников предприятия, запрошены необходимые документы, в том числе в медицинском учреждении. Устанавливаются лица, ответственные за обеспечение правил безопасности ведения взрывных работ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минздрава Забайкалья, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он госпитализирован в Газ-Заводскую ЦРБ. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.