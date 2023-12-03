В Парагвае в результате крушения самолета погиб депутат

В Конгрессе объявили трехдневный траур, сообщила нижняя палата законодательного органа

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 декабря. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе депутат парагвайского парламента, погибли в результате падения небольшого самолета на востоке страны. Об этом сообщила нижняя палата законодательного органа.

"Вечером 2 декабря стало известно о гибели национального депутата Уолтера Армса (Национальная республиканская ассоциация от департамента Итапуа) в результате авиапроисшествия в округе Гуайяйби, департамент Сан-Педро. В результате произошедшего погибли еще три человека, в том числе брат законодателя", - говорится в сообщении.

Палата депутатов также сообщила, что в Конгрессе был объявлен трехдневный траур в связи с гибелью Армса.

Как пишет газета Ultima Hora, согласно предварительным данным, самолет, на борту которого находилось четыре человека, задел дерево при взлете.