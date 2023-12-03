В Саратове возбудили дело после фото подростков, забросавших снегом Вечный огонь

В ГУ МВД по региону устанавливают обстоятельства произошедшего

САРАТОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело в связи с осквернением Вечного огня у Театральной площади в центре Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По данному факту следователями отдела полиции №1 УМВД России по Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 Уголовного кодекса РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Полицейскими проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в управлении.

Прокуратура Волжского района Саратова контролирует ход установления обстоятельств случившегося.

Ранее в одном из Telegram-каналов появился пост с фотографиями, в котором говорится, что группа подростков забросала снегом Вечный огонь у памятника Борцам революции 1917 года. Как сообщил автор публикации, снимки они опубликовали в соцсетях.