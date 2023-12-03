В Донецке сообщили об обстреле Ленинского района со стороны ВСУ

Как отметил глава города Алексей Кулемзин, по сведениям очевидцев, есть пострадавшие

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из артиллерии по Ленинскому району Донецка около цирка "Космос". По сообщениям очевидцев, есть пострадавшие, написал глава города Алексей Кулемзин.

"В зоне риска Ленинский и Ворошиловский районы. По сообщению очевидцев, наблюдается прилет вражеского снаряда в окрестностях цирка "Космос". По сообщениям очевидцев, в результате обстрела Ленинского района есть пострадавшие", - сообщил он.

Как сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по району в 10:30 мск было выпущено два снаряда из ствольной артиллерии калибром 155 мм.