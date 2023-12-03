На Украине более 900 населенных пунктов остались без света

Как сообщили в Минэнерго страны, непогода сохраняется в западных регионах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 900 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

"Из-за непогоды без электроснабжения 504 населенных пункта. <...> Из-за боевых действий и технологических нарушений без электроснабжения - 422 населенных пункта", - говорится на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ведомстве добавили, что непогода сохраняется в западных регионах страны, где по-прежнему ожидаются обильные снегопады с порывистым ветром. Больше всего населенных пунктов сейчас остаются без света из-за погодных условий в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В Минэнерго утверждают, что в настоящее время плановых отключений не предусматривается.

Ранее жителей Украины призывали экономно расходовать электроэнергию, так как с наступлением холодов нагрузка на сети резко возросла. Несколько дней в конце ноября энергосистема страны запрашивала аварийную помощь из-за рубежа.