В Крыму объявили штормовое предупреждение

В регионе 4 декабря ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, усиление ветра до 20 м/с

ТАСС, 3 декабря. Штормовое предупреждение объявили в Крыму на 4 декабря в связи с прогнозируемыми сильными дождями, мокрым снегом и усилением ветра до 20 м/ с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

"По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе 4 декабря ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. В южных районах и в горах сильные осадки. Температура воздуха понизится до нуля градусов. Ветер может достигать до 20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили об угрозе жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов и других слабо укрепленных конструкций, а также деревьев. Жителей и туристов просят быть осторожными, воздержаться от прогулок в горно-лесной местности и прибрежной зоне, в случае ЧС звонить в экстренные службы.