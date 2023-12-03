У берегов Филиппин произошли землетрясения

Их магнитуда составила 6,7 и 5,8

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 78 км к северо-востоку от города Бислиг (остров Минданао), где проживают около 67,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 38 км.

Позднее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новом землетрясении у побережья Филиппин, его магнитуда составила 5,8. Эпицентр находился в 71 км к северо-востоку от города Лингиг (остров Минданао), где проживают 6,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 44 км.

В новость внесены изменения (14:46 мск) - добавлена информация о новом землетрясении.