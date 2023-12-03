Застрявший в акватории Невы в Петербурге сухогруз разблокировали

Судно направилось по назначению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Застрявший в ночь на 30 ноября в акватории Невы в Санкт-Петербурге сухогруз "Пола Калиста" разблокировали и отправили дальше по курсу к месту назначения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

"Ледокол "Невская застава" вновь освободил суда из ледового плена. Спасательная операция с участием петербургского ледокола проходила в центральной части города между Троицким и Дворцовым мостами в сложных ледовых условиях на протяжении двух суток. Выполненные мероприятия позволили сухогрузу выйти на свободную от ледового поля воду и своим ходом двинуться дальше по предназначению", - сказали в пресс-службе.

Габариты сухогруза "Пола Калисто" - 140х17 м. Его планировали освободить в ночь на 2 декабря, но завершить работы не успели.

Ранее "Мостотрест" сообщил, что последняя в этом сезоне разводка была запланирована в ночь на 30 ноября, однако из-за ледовой обстановки кран и буксир застряли под Троицким мостом. Наводка моста была задержана на 1,5 часа, а сам кран двумя буксирами вновь отвели вверх по течению к набережной у Летнего сада. Позднее кран убрали.

Навигационный период для разводных мостов завершился в Петербурге 30 ноября. За сезон, с апреля, "Мостотрест" выполнил 2 260 разводок петербургских мостов. Количество проведенных по Неве судов - 1 590.