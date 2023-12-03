В Чехии столкнулись два товарных поезда

Ущерб составил около $7 млн, сообщает объединенная служба пожарных и спасателей Пардубицкого края

ПРАГА, 3 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух товарных поездов произошло у города Ческа-Тршебова в Пардубицком крае на востоке Чехии. Об этом сообщила на своем сайте объединенная служба пожарных и спасателей Пардубицкого края.

"Произошло столкновение двух поездов, - отмечается в сообщении. - Ранение получил один человек". В результате столкновения с рельс сошли шесть товарных вагонов. Ущерб оценивается суммой не менее 150 млн крон (около $7 млн).

Причиной ЧП стала невнимательность машиниста одного из поездов, который не заметил красный сигнал семафора и вывел состав на техническую железнодорожную колею, где находился другой поезд. Авария не привела к сбою в графике движения железнодорожного транспорта.