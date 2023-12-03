В Москве по факту гибели рабочего на стройке возбудили уголовное дело

По данным следствия, во время разгрузочных работ на его голову упал фрагмент металлической конструкции

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после гибели рабочего, на которого упала металлическая конструкция на строительном объекте на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 декабря на стройке на Волоколамском шоссе во время разгрузочных работ фрагмент металлической конструкции упал на голову рабочего, от полученной травмы мужчина умер на месте происшествия.

Как уточнили в пресс-службе, следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося. "В рамках расследования уголовного дела следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил охраны труда", - добавили в СК.