На Кубани загорелась сухая трава на площади в 6 га

По данным администрации Туапсинского района, угроза населенным пунктам отсутствует

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Сухая трава загорелась в Гойтхском участковом лесничестве Туапсинского района Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

"В Гойтхском участковом лесничестве произошло возгорание сухой травы. Пожар тушат, его площадь, по последним данным, составляет 1,5 га", - говорится в опубликованном сообщении.

Населенным пунктам ничего не угрожает. Проводится комплекс мер по локализации пожара. По данным администрации, в тушении задействовали более 50 человек и 13 единиц техники.

Позже в Telegram-канале краевого лесопожарного центра появилась информация, что в 20:15 пожар локализовали уже на площади 6 га.

По данным центра, днем 3 декабря на пульт диспетчерской службы центра поступило сообщение о задымление в районе села Гойтх со стороны леса. По прибытии на место был обнаружен лесной пожар в Гойтхском участковом лесничестве. Примерная площадь возгорания сухой травы в лесу составляла 0,8 га, затем площадь увеличилась до 1,5 га.

В центре уточнили, что в общей сложности в тушении лесного пожара задействовано 27 человек и 8 единиц техники.