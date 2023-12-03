На западе Москвы задержали мужчину по подозрению в убийстве бабушки молотком

Возбудили уголовное дело

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве бабушки молотком на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 декабря в квартире жилого дома на Площади Победы мужчина ударил молотком по голове свою бабушку. "Женщина 1944 года рождения от полученного повреждения скончалась на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия.