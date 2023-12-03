Пушилин сообщил, что с начала суток ВСУ выпустили по ДНР 124 боеприпаса

По словам главы республики, всего противник совершил 41 обстрел

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток 41 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 124 боеприпаса. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Всего со стороны противника совершен 41 обстрел, выпущено 124 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибра 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА (беспилотные летательные аппараты - прим. ТАСС). Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватский район", - написал Пушилин.

Он уточнил, что в результате обстрелов пострадали девять мирных жителей, в том числе 17-летний молодой человек и 14-летняя девочка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждены 11 жилых домостроений в Ленинском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Также повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры в Ленинском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

"Подразделения МЧС сегодня ликвидировали пожар в результате обстрела в пгт Зайцево (в черте Горловки - прим. ТАСС). Ликвидацию пожара осложнил повторный обстрел - личный состав успел спуститься в укрытие. После стабилизации обстановки подразделениям МЧС пожар удалось ликвидировать", - отметил глава региона.