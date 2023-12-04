В Москве на синей ветке метро пассажир упал на пути

Пострадавшего передали медикам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пассажир упал под поезд на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, он жив. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Произошло падение на синей ветке. Пассажира достали, он жив, передали медикам для осмотра", - сказал собеседник агентства. По его словам, по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что движение поездов на южном участке синей ветки нарушено из-за человека на пути. Позже движение восстановили.