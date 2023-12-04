В Усть-Большерецком районе Камчатки из-за шторма закрыли участок дороги

Произошел размыв земляного полотна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Участок дороги в Усть-Большерецком районе Камчатки закрыт до 5 декабря из-за размыва земляного полотна в результате шторма. Об этом сообщили ТАСС в ГКУ "Камчатуправтодор".

"В связи с размывом земляного полотна автомобильной дороги и проведением восстановительных работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения временно прекращено движение для всех видов транспортных средств до 09:00 5 декабря на участке автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции", - сообщили в управлении.