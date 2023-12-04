В заповеднике Приморья спасли от браконьеров около 800 кг трепанга

Задержания злоумышленников прошли в рамках дневных рейдовых мероприятий

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Инспекторы Дальневосточного морского заповедника изъяли у браконьеров и выпустили в море около 800 кг живого дальневосточного трепанга. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", которое управляет заповедником.

"Первое задержание предотвратило гибель сотен особей трепанга общим весом около 300 кг. Второе задержание произошло спустя несколько дней, у злоумышленников изъято порядка полтонны "морского огурца". Нарушители были обнаружены и задержаны в ходе антибраконьерских рейдов. Материалы по фактам обоих нарушений переданы в Хасанское УМВД, ведется разбирательство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что попытки незаконной добычи биоресурса происходили в охранной зоне заповедника. Изъятый трепанг был осмотрен ихтиологом, который подтвердил, что спасенные животные сохранили жизнеспособность. Они были выпущены на волю в тех же точках, где преступники вытащили их из моря.

"Оба задержания прошли в рамках дневных рейдовых мероприятий. В лодках нарушителей обнаружены емкости с дальневосточным трепангом, на борту находились водолазы и обеспечивающий экипаж. Инспекторы сработали быстро и слаженно, злоумышленники взяты с поличным. Значимую поддержку в охране заповедника оказывают сотрудники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю", - приводит пресс-служба слова заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране Евгения Стомы.

Дальневосточный трепанг - морское животное типа иглокожих, которое добывают на юге Тихоокеанского побережья России. Он используется в традиционной китайской медицине, а также в России для производства лекарственных средств. Трепанг занесен в Красную книгу России, его добыча запрещена на территории Дальнего Востока. Каждую осень взрослые особи образуют массовые нерестовые скопления, которые привлекают браконьеров.