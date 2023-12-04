На Камчатке пепел с вулкана Шивелуч протянулся на 230 км на юго-восток

Это может представлять опасность для местных авиаперевозок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Пепел с вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 230 км на юго-восток.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 2,5 км протянулся на 230 км на юго-восток от вулкана Шивелуч. Авиационной цветовой код вулкана - оранжевый, ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Возраст Шивелуча - 60-70 тыс. лет.