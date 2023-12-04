Крупнейшую в Казахстане авиакомпанию оштрафовали за необоснованный топливный сбор

По итогам проверки Air Astana привлечена к административной ответственности на $1,9 млн

АСТАНА, 4 декабря. /ТАСС/. Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана оштрафовало крупнейшую в республике авиакомпанию Air Astana за необоснованное применение топливного сбора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По итогам проверки авиакомпания Air Astana решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы привлечена к административной ответственности на сумму более 876 млн тенге ($1,9 млн) за злоупотребление доминирующим/монопольным положением, выраженное в необоснованном применении топливного сбора", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что при приобретении авиабилетов в день вылета либо на ближайшие даты, перевозчик необоснованно взимал топливный сбор в размере от 3,5 тыс. до 6,5 тыс. тенге (от $7,4 до $14,1) со всех категорий пассажиров, фактически нивелируя цель и принцип его применения. "Топливный сбор может взиматься только с целью компенсации роста затрат на авиатопливо в период действия тарифа на перевозку, при расчете которого данный рост учесть не представлялось возможным", - пояснили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Ведомство также инициировало поправки в законодательство, предусматривающие исключение применения топливного сбора.