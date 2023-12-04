В Омске водителя катера осудили за смерть мужчины

Виновного приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении

ОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Омска приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении водителя катера, который в июле 2022 года буксировал на Иртыше ватрушку с отдыхающими и допустил ее столкновение с гидроциклом. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"С учетом позиции государственного обвинителя Омской транспортной прокуратуры и частичного возмещения вреда суд приговорил виновного к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также решением суда с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в июле 2022 года осужденный управлял катером и буксировал надувной аттракцион с людьми. Около Ленинградского моста в центре Омска он допустил столкновение ватрушки с гидроциклом, в результате которого один из пассажиров получил смертельные травмы. Ранее Омский гарнизонный военный суд приговорил водителя гидроцикла к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.