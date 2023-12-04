На дороге между Комсомольском-на-Амуре и Амурском в ДТП пострадали четыре человека

Водитель автомобиля Toyota Fielder не справился с управлением и врезался в машину Toyota Vista

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе Комсомольск-на-Амуре - Амурск, травмы получили подросток и трое взрослых. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД Амурского района.

"В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и пассажир автомобиля Toyota Fielder, водитель и 16-летняя пассажирка автомобиля Toyota Vista", - говорится в сообщении.

Авария произошла накануне вечером на 34-м км дороги. 42-летний водитель автомобиля Toyota Fielder не справился с управлением и врезался в машину марки Toyota Vista.